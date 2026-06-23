Entregarán 700 millones de lempiras a centros educativos por el pago de Matrícula Gratis

Tegucigalpa, Honduras

Un total de 700 millones de lempiras fueron destinados este año a la Secretaría de Educación (Seduc) para el Programa de Matrícula Gratis, dirigido a centros educativos públicos en 16 departamentos del país.

La iniciativa busca garantizar el acceso a la educación pública y fortalecer el funcionamiento de los centros escolares, con la previsión de que los fondos comiencen a entregarse durante el segundo semestre del año. Del total, 72 millones de lempiras serán para educación prebásica, 482 millones para básica y 146 millones para educación media, según el presupuesto de la SEDUC.

El representante del magisterio, Onan Cálix, indicó que este año se incrementó el presupuesto del programa, por lo que se espera una mayor asignación de recursos para los centros educativos a nivel nacional.

En 2025 se destinaron 600 millones de lempiras para el pago del programa; sin embargo, actualmente se presupuestaron 700 millones.

El programa contempla transferencias diferenciadas según el nivel educativo y la matrícula de cada centro.

En promedio, los centros reciben alrededor de 400 lempiras por alumno para el caso de prebásica y básica; y entre 500 y 600 lempiras por estudiante en educación media.

Estos recursos son administrados directamente por cada institución educativa.

El Programa de Matrícula Gratis tiene como propósito cubrir los gastos operativos de los centros educativos, incluyendo la compra de materiales didácticos, mantenimiento de infraestructura, pago de servicios básicos y otras necesidades esenciales.

Así mismo evita que los padres de familia tengan que asumir costos de inscripción o cuotas escolares para el sostenimiento del centro.

Cálix manifestó que este año se harán uso de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para hacer realidad el programa.