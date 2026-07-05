¿Eres docente o profesional? Así puedes aplicar a una de las 100 becas parciales

Tegucigalpa, Honduras

La iniciativa se desarrolla en conjunto con el programa Formato Educativo Escuela de Negocios de España y busca ofrecer nuevas oportunidades de capacitación a quienes deseen fortalecer sus competencias laborales y ampliar sus conocimientos mediante programas especializados.

La Secretaría de Educación anunció la apertura de una convocatoria para otorgar 100 becas parciales dirigidas a docentes y profesionales hondureños.

A través de sus redes sociales, las autoridades educativas explicaron que el objetivo de esta iniciativa es contribuir al fortalecimiento del talento humano en Honduras, promoviendo la formación continua y el desarrollo de habilidades en el ámbito administrativo.

Para participar, los aspirantes deberán completar el formulario de inscripción disponible en la plataforma oficial de Formato Educativo Escuela de Negocios.

Asimismo, podrán solicitar información adicional escribiendo al correo electrónico becas@formatoeducativo.com o comunicándose por llamada telefónica o WhatsApp al número +34 634 254 394.

Según la convocatoria, los beneficiarios podrán incorporarse a los programas en cualquiera de las tres fechas de inicio previstas: 27 de julio de 2026, 30 de noviembre de 2026 y 1 de marzo de 2027.

Además, las autoridades informaron que el plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el domingo 28 de febrero de 2027, por lo que los interesados dispondrán de varios meses para reunir la documentación requerida y completar su inscripción.