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Doctor Bryan Rojas asume como nuevo jefe de Emergencias del Mario Rivas

El especialista en Medicina Interna asumirá la jefatura de Emergencias, cargo que ocupaba el doctor Edgardo Iraheta antes de ser nombrado director del hospital.

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 09:34 -
  • Jacqueline Molina
Doctor Bryan Rojas asume como nuevo jefe de Emergencias del Mario Rivas

El doctor Bryan Rojas, especialista en Medicina Interna, Obesidad y Nutrición, asume como nuevo jefe del servicio de Emergencias del hospital Mario Rivas.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. El doctor Bryan Rojas, especialista en Medicina Interna, asume hoy como nuevo jefe del servicio de Emergencias del hospital Mario Rivas, una de las áreas de mayor demanda en el segundo centro asistencial más importante del país.

Rojas llega al cargo en lugar del doctor Edgardo Iraheta, quien estuvo al frente de la emergencia hasta el pasado 11 de septiembre, cuando asumió la dirección general del hospital.

El nuevo jefe de Emergencias es médico especialista en Medicina Interna egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y también es parte del equipo de profesionales que están formando a la nueva generación de médicos internistas a través del posgrado de Unah-Cortés en el hospital Mario Rivas.

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Además de su especialidad, Rojas también cuenta con formación en Nutrición y Obesidad, estudios que decidió cursar a partir de una necesidad que identificó en su propia consulta.

En una entrevista reciente con LA PRENSA, compartió que con frecuencia atendía a pacientes con enfermedades de base que también requerían acompañamiento nutricional, pero, aunque los remitía con especialistas, muchos no continuaban ese proceso.

El doctor Bryan Rojas imparte una charla sobre nutrición al equipo de Diario LA PRENSA en abril de 2026.

El doctor Bryan Rojas imparte una charla sobre nutrición al equipo de Diario LA PRENSA en abril de 2026.

 (Foto: LA PRENSA)

Ante esa situación, optó por ampliar su formación para poder brindarles una atención más integral, especialmente a pacientes con diabetes, hipertensión, problemas relacionados con el peso y otras condiciones metabólicas y cardiovasculares.

El médico también mantiene presencia en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con la prevención de enfermedades, alimentación, control de padecimientos de base y adopción de hábitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

Rojas también ha formado parte del equipo de especialistas del hospital Ángel de Sula en el área de Medicina Interna. Su incorporación como jefe de Emergencia se produce en medio de los recientes cambios administrativos en el Mario Rivas.

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Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

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