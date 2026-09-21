Doctor Bryan Rojas asume como nuevo jefe de Emergencias del Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras. El doctor Bryan Rojas, especialista en Medicina Interna, asume hoy como nuevo jefe del servicio de Emergencias del hospital Mario Rivas, una de las áreas de mayor demanda en el segundo centro asistencial más importante del país.

Rojas llega al cargo en lugar del doctor Edgardo Iraheta, quien estuvo al frente de la emergencia hasta el pasado 11 de septiembre, cuando asumió la dirección general del hospital.

El nuevo jefe de Emergencias es médico especialista en Medicina Interna egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y también es parte del equipo de profesionales que están formando a la nueva generación de médicos internistas a través del posgrado de Unah-Cortés en el hospital Mario Rivas.