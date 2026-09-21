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Caravana de hondureños sale de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos

Los migrantes avanzan este lunes hacia la frontera de Corinto entre asistencia humanitaria y alertas sobre los riesgos de la ruta

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 09:37 -
  • Redacción La Prensa
Caravana de hondureños sale de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos

Migrantes hondureños avanzan con sus pertenencias por las calles de San Pedro Sula como parte de la nueva caravana que se dirige hacia Estados Unidos.

 Foto: Cortesía redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.-Una nueva caravana migrante partió la tarde del domingo desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, al norte de Honduras, con destino a Estados Unidos.

El grupo está integrado por niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores y familias enteras que aseguran dejar el país debido a la “falta de oportunidades”.

La caravana avanzó la tarde del domingo 20 de septiembre por el bulevar del norte de San Pedro Sula en dirección a la frontera de Corinto, en Omoa.

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Testimonios

Entre los testimonios se encuentra el de una mujer que residía en Roatán, quien habló con Radio Progreso y explicó las razones que la llevaron a emprender el viaje.

“No hay empleo. Ya tengo como 6 meses sin empleo y de dónde van a comer mis hijos, entonces tengo que emigrar”, relató.

Otra mujer contó que se enteró de la caravana “por medio de TikTok”.

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Además, un jovencito que dialogó con Tsi dijo que se había integrado a la caravana rumbo a Estados Unidos por los aumentos a "la canasta básica y combustibles".

Más allá de las dificultades económicas, entre los integrantes de la caravana también hay quienes buscan reencontrarse con sus familias. Una de las migrantes contó que fue deportada de Estados Unidos hace siete meses y que ahora emprendió nuevamente el viaje con la esperanza de reunirse con su hija de un año, quien padece epilepsia y permanece en ese país.

Reacciones

La cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa advirtió en sus redes sociales sobre los riesgos de intentar ingresar de manera irregular a ese país.

“Las fronteras de Estados Unidos están cerradas para quienes violan la ley. No arriesgue su vida ni la de su familia emprendiendo el peligroso viaje hacia el norte. No crea las mentiras de los traficantes de personas. Si intenta ingresar ilegalmente a Estados Unidos, será deportado”, señaló la Embajada.

Además, Johana Bermúdez, vicepresidenta del Congreso Nacional, se pronunció sobre la caravana a través de X y señaló que “migrar es un derecho humano, todos hemos migrado en algún momento de nuestras vidas".

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Y agregó que: "La migración puede ser interna o externa, lo más importante es que la migración debe ser segura y ordenada, y que los países por donde pasan nuestros hermanos migrantes garanticen el respeto a sus derechos humanos y cuiden a nuestros menores. Que Dios los guíe, porque migrar, aunque sea un derecho, no es nada fácil. Denuncia cualquier acto vinculado con trata de personas”.

Por su parte, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), se refirió a la situación a través de X.

“La situación difícil del pais, se presta para que personas inescrupulosas, con intereses económicos y hasta políticos endulce la mente a otros para llevarlos al sueño americano y sacarlos del pais en caravanas del hambre, muerte y dolor", escribió.

Además, la Fundación 15 de Septiembre llamó a los hondureños a no poner en riesgo sus vidas al emprender rutas migratorias irregulares y advirtió sobre posibles peligros, entre ellos extorsiones, detenciones y deportaciones.

En cuanto a la asistencia, Gustavo Cortés, representante de la Cruz Roja en San Pedro Sula, informó que la institución brinda apoyo a los migrantes con carga de teléfonos, atención hospitalaria y acompañamiento durante la dura travesía.

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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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