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En 2027 iniciaría la construcción del hospital de traumas

El viceministro de Salud, doctor José Miguel Castillo, se reunió el miércoles con autoridades del hospital Mario Rivas para socializar los avances del proyecto.

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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