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La banda del Colegio Santa Mónica le pone música y ritmo a los desfiles patrios

¡La música que nos mueve a todos! La banda del Colegio Santa Mónica impone el ritmo en estas fiestas patrias. ¿Qué tal suena su presentación?

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa
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