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Honduras
La banda del Colegio Santa Mónica le pone música y ritmo a los desfiles patrios
¡La música que nos mueve a todos! La banda del Colegio Santa Mónica impone el ritmo en estas fiestas patrias. ¿Qué tal suena su presentación?
Redacción La Prensa
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Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 13:09
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