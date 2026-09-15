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¡Pura energía y orgullo catracho! Las protagonistas del desfile: Palillonas del Heiner Reyes
El colorido y la diversidad cultural también forman parte de la jornada patriótica de los estudiantes de secundaria, quienes destacan por sus vistosas representaciones
Redacción La Prensa
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Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 11:09
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