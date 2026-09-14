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Kevin Pérez: el inspector que ofrendó su vida para salvar al pequeño Elvis Eliú

A un año de la tragedia, se recuerda a Kevin Pérez, inspector de policía que ofrendó su vida para salvar al pequeño Elvis Eliú

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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