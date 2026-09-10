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El ritmo de Colombia llegará a las calles de San Pedro Sula

La delegación está integrada por 122 personas, entre músicos y acompañantes, quienes tendrán una participación especial en dos importantes eventos que se desarrollarán en la ciudad durante septiembre.

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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