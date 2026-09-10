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¡Apagón regional! Honduras y varios países quedan sin energía

El incidente se registró a las 11:47 de la mañana y afectó el suministro eléctrico en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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