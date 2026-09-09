  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Secuestraron y le quitaron la vida al hijo de Ricardo Maduro tenía 25 años

Ricardo Ernesto Maduro Andreu tenía 25 años cuando fue interceptado y privado de su libertad en San Pedro Sula

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 18:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos