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Casos de aneurismas tratados en el Mario Rivas destacan en congreso internacional

Dos aneurismas complejos tratados en el hospital Mario Rivas fueron presentados esta semana por el neurólogo endovascular Javier Lagos Servellón durante el congreso de la Sociedad Europea de Terapia Neurológica Mínimamente Invasiva (ESMINT) 2026.

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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