Retorno de migrantes al mundo rural agrava crisis por sequía en Honduras y en CA

Ciudad de Panamá, Panamá. El mundo rural del Corredor Seco en el Triángulo Norte centroamericano, que conforman Honduras, El Salvador y Guatemala, enfrenta una nueva fase de crisis climática y alimentaria a causa del fenómeno El Niño, con pérdida masiva de cultivos y fuentes de agua, a lo que se suma un factor emergente: el regreso de migrantes sin recursos, alertó la ONG global Oxfam. El Corredor Seco Centroamericano es una franja que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y llega al sur de México (Chiapas). Lo habitan unas 11,5 millones de personas, de las cuales la mitad depende de la agricultura de subsistencia. El 80% de los pequeños productores viven en pobreza y muchas personas se ven obligadas a migrar del Corredor Seco, donde se registran largos periodos de sequía seguidos de lluvias intensas. En un comunicado enviado este miércoles a EFE, Oxfam alertó que el Corredor Seco en Guatemala, Honduras y El Salvador registra pérdidas generalizadas de cultivos, reducción del acceso al agua, deterioro de los ingresos familiares y una creciente inseguridad alimentaria en algunas de las comunidades rurales más vulnerables de la región.

Así lo reveló una evaluación realizada por Oxfam, organizaciones socias y Acción contra el Hambre, que involucró a 354 grupos focales en 58 municipios de los tres países, con la participación de 4.260 personas, y cuyos resultados "reflejan la situación de más de 91.000 hogares rurales afectados por la combinación de sequía, pérdida de cosechas y vulnerabilidades acumuladas". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La ONG detalló que el 78,6 % de más de 70.000 hogares productores de maíz reportaron pérdidas de entre el 75 % y el 100 % de su cosecha. En el caso del frijol, esos porcentajes se repitieron en un tercio de igual número de hogares. El 64,2 % de los hogares que aún conservan reservas de maíz estima que estas alcanzarán para tres semanas o menos. Esta fuerte reducción de las cosechas y el agotamiento de las reservas alimentarias coinciden con el aumento de los precios de productos básicos y la disminución de oportunidades de empleo temporal rural, afirmó Oxfam.