Nepal y China elevan a 1.225 los fallecidos tras una semana de la riada

Katmandú, Nepal. Al menos 1.225 personas han muerto y 4.757 siguen desaparecidas en Nepal y China al cumplirse una semana de la devastadora riada que arrasó la frontera entre ambos países, según los últimos balances oficiales actualizados este miércoles.

En el lado nepalí, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) elevó a las 18.00 hora local (12.15 GMT) la cifra a 1.204 fallecidos, mientras que el número de desaparecidos disminuyó a 4.216, entre ellos al menos 583 extranjeros, incluidos dos españoles, según confirmaron ayer a EFE fuentes oficiales. Otros tres españoles que no estaban en la zona de desastre fueron contactados con éxito.

Los equipos de emergencia han logrado rescatar a 11.993 personas en el norte y centro del país del Himalaya, donde continúan las labores con más de 21.000 efectivos desplegados.