Buscan a más de 900 desaparecidos en túneles tras riada en Nepal

Katmandú, Pekín.- Las labores de búsqueda tras la masiva riada del pasado miércoles del río Bhote Koshi siguen en curso, acompañadas de la identificación de los cadáveres, y las autoridades de ambos lados de la frontera contabilizan ya 804 muertos arrasados por la marea de lodo y más de 3,000 desaparecidos. En la frontera entre Nepal y la región autónoma china del Tíbet sigue la búsqueda para ubicar a los desaparecidos, sobre todo en los túneles de las hidroeléctricas donde se teme que haya más de 900 personas y donde hay ya equipos internacionales apoyando.

Esta es la última hora sobre la tragedia:

Último balance

Las autoridades de Nepal han elevado a 788 el número de muertos contabilizados, cifra que, junto a los 16 decesos reportados por China, colocan en 804 el saldo de fallecidos a ambos lados de la frontera, sin que haya constancia de que haya coordinación entre ambas partes para cotejar cifras. Del lado chino las autoridades dan cuenta de 546 personas sin localizar y del nepalí más de 2.500, centenares de turistas extranjeros entre ellos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Nepal afirma que ya ha rescatado a 8.730 personas en total, entre ellas a 279 en helicóptero desde los proyectos hidroeléctricos y 227 extranjeros.

Nepal consigue contactar con 3 españoles

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) informó de que las autoridades han logrado contactar con tres ciudadanos españoles y que han rescatado en la jornada de hoy a 289 turistas.

El informe no precisa si los españoles han sido evacuado del terreno o si se encuentra a la espera de rescate en sus ubicaciones, ni da más detalles de si continúa habiendo nacionales españoles desaparecidos. Sin embargo, un recuento difundido este domingo por el medio estatal chino CCTV figura por primera vez un ciudadano español entre los desaparecidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó el sábado que dos españoles continuaban desaparecidos y no ha dado nueva información.

La búsqueda se centra en los túneles