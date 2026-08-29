Nepal empieza a sepultar víctimas no identificadas ante la descomposición de los cuerpos

Katmandú. Nepal comenzó este sábado a sepultar los cadáveres no identificados recuperados del río Trishuli tras las devastadoras inundaciones, citando riesgos para la salud pública debido a que los restos se han descompuesto hasta un punto en que la identificación visual ya no es posible.

El subinspector de la Fuerza de Policía Armada en Kurintaar, Pramod Pathak, informó a EFE de que las autoridades han empezado a gestionar la disposición final de los cuerpos recuperados del río.

Según la Oficina de Policía del Distrito de Chitwan, 100 de los 269 cuerpos recuperados del río ya habían sido enterrados hasta el sábado. El resto de los cadáveres se irán sepultando de forma gradual, indicaron fuentes policiales.

Los cuerpos y restos humanos recuperados de las orillas del río y almacenados en diversas instalaciones se han deteriorado significativamente, lo que imposibilita la identificación a simple vista, señaló Pathak.