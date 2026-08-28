Riada en Nepal: casi 600 muertos, 2.500 desaparecidos y China retoma labores de rescate

Rasuwa (Nepal)/Pekín. Siguen las labores de rescate, ya casi contra reloj y con el miedo de una nueva riada, en la zona fronteriza entre Nepal y la región autónoma del Tíbet (China), donde el miércoles se produjo una gran riada que deja por el momento más de 550 muertos y casi 2.500 desaparecidos reportados. China retomó las labores de rescate este viernes, después de que fueran suspendidas temporalmente por el paulatino desbordamiento de una represa natural formada por la acumulación de lodo y rocas tras la riada, aunque el miedo a una nueva crecida repentina sigue presente, por lo que las autoridades piden precaución. Mientras, Nepal ha pedido formalmente a India y China la entrega e instalación urgente de 42 puentes portátiles para reabrir el tráfico terrestre en las áreas más afectadas y poder ubicar a personas que han quedado incomunicadas por la riada.

Balance de víctimas, desaparecidos y rescatados

Nepal ha informado de 579 cuerpos rescatados, mientras que China ha elevado a cinco los muertos en el lado tibetano, lo que hace un balance de 584, sin que haya constancia de coordinación entre ambas partes para cotejar cifras. Además, en las últimas horas las autoridades nepalíes elevaron drásticamente la cifra de personas en paradero desconocido a 1.924, entre los que hay 933 empleados de centrales hidroeléctricas, más de un centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad y personal aduanero, y 622 turistas: 473 extranjeros y 149 nepalíes de residencia exterior, además de ciudadanos locales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las fuerzas de seguridad y la Policía Turística han logrado evacuar a 129 visitantes extranjeros en las zonas afectadas hasta el momento, según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres. En total, Nepal ha rescatado 4.451 personas. Según la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), unas 93.000 personas pueden haber resultado afectadas, aunque las organizaciones de ayuda todavía no han llegado a ciertas áreas inundadas, por lo que esa cifra podría aumentar.

Bajan los españoles desaparecidos

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) indicó en su último boletín que uno de los tres ciudadanos españoles que figuraban en la lista de personas desaparecidas ha sido localizado, sin aportar más detalles al respecto. Horas antes, la cartera nepalí de Comunicaciones y Tecnologías de la Información había publicado un listado con las identidades de más de 600 turistas desaparecidos, entre ellos dos mujeres y un hombre españoles. En ella figuran ciudadanos de 35 países. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, que informó la víspera de cuatro españoles desaparecidos, rebajó por su parte este viernes a tres la cifra.

China alcanza el núcleo de la zona arrasada

Más de 2.000 efectivos de China participan ya en las operaciones de rescate en el condado tibetano de Gyirong, después de que los primeros equipos profesionales lograran finalmente alcanzar este viernes por tierra el núcleo de la zona afectada por la riada. Esto puede hacer que las cifras del lado tibetano de la tragedia aumenten, pues de momento China solo ha reportado cinco muertos y 558 desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, cuyas nacionalidades no han sido detalladas.

Éxodo y miedo ante una nueva riada

Decenas de personas siguen descendiendo por la única carretera del valle de Bhote Koshi para poner a salvo lo que les queda, decididas a llegar a las aldeas aisladas para buscar a sus desaparecidos. El miedo a que el río vuelva a crecer es real en este valle nepalí, como lo es también la frustración por encontrar a los desaparecidos. Deepak KC espera junto a la zona de aterrizaje la llegada de cada helicóptero. Cuando se abren las puertas y comienzan a bajar los supervivientes de las aldeas aisladas por la riada que arrasó el norte de Nepal hace dos días, el militar se acerca y casi siempre hace la misma pregunta: ¿Cómo lograron salvarse? Puedes leer las crónicas completas desde Rasuwa, en la zona de la catástrofe, en https://efs.efeservicios.com/

El rescate en un túnel hidroeléctrico