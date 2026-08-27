Tormenta Dolly pone bajo vigilancia al Caribe

Miami, Estados Unidos. La tormenta tropical Dolly continúa desplazándose rápidamente hacia el oeste sobre aguas del Atlántico y podría comenzar a generar fuertes lluvias durante el fin de semana en varias islas del Caribe, informó este jueves el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

En su boletín de las 5:00 pm de este jueves 27 de agosto, el organismo ubicó el centro de Dolly cerca de la latitud 13.7 norte y longitud 40.7 oeste, con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h). El sistema se mueve hacia el oeste a unas 24 millas por hora (39 km/h).

Los modelos de trayectoria muestran que Dolly continuará avanzando hacia el oeste durante los próximos días y se aproximará a las Islas de Sotavento durante el fin de semana, aunque el cono de pronóstico todavía presenta un margen importante de incertidumbre.