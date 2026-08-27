Tormenta Dolly pone bajo vigilancia al Caribe

Miami, Estados Unidos. La tormenta tropical Dolly continúa desplazándose rápidamente hacia el oeste sobre aguas del Atlántico y podría comenzar a generar fuertes lluvias durante el fin de semana en varias islas del Caribe, informó este jueves el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
En su boletín de las 5:00 pm de este jueves 27 de agosto, el organismo ubicó el centro de Dolly cerca de la latitud 13.7 norte y longitud 40.7 oeste, con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h). El sistema se mueve hacia el oeste a unas 24 millas por hora (39 km/h).
Los modelos de trayectoria muestran que Dolly continuará avanzando hacia el oeste durante los próximos días y se aproximará a las Islas de Sotavento durante el fin de semana, aunque el cono de pronóstico todavía presenta un margen importante de incertidumbre.
Uno de los principales riesgos asociados al fenómeno son las lluvias intensas. El NHC advirtió que las precipitaciones de Dolly, o de sus remanentes, podrían comenzar a afectar las Islas de Sotavento desde la noche del sábado y extenderse durante el domingo.
También podrían registrarse efectos en las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española, donde se encuentran República Dominicana y Haití, entre el domingo y el lunes. Las precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas.
Hasta la noche de este jueves, la trayectoria oficial mantiene al sistema sobre el Atlántico y posteriormente cerca de las Antillas Menores. El cono proyectado por el NHC no muestra por ahora un impacto directo sobre Honduras, aunque la evolución del ciclón deberá seguirse durante los próximos días debido a que los pronósticos pueden cambiar.
Dolly es actualmente uno de los sistemas activos vigilados en la cuenca del Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes recordó que el cono representa la trayectoria probable del centro del ciclón y que condiciones peligrosas pueden presentarse fuera de esa zona.