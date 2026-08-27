Sismos de magnitudes 4,4 y 4 se registraron en provincia ecuatoriana fronteriza con Perú

Quito, Ecuador. Dos sismos de magnitudes 4,4 y 4 se registraron este jueves en la provincia ecuatoriana de El Oro fronteriza con Perú, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales. Según el Instituto Geofísico, el sismo de 4,4 ocurrió a las 12:23 hora local (17:23 GMT) a 3,10 grados de latitud sur y a 79,80 grados de longitud oeste. De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 55 kilómetros y a 14,37 kilómetros de la localidad de El Guabo.

El segundo sismo se registró unos tres minutos después del primero, con una magnitud de 4, a 3,07 grados de latitud sur, 79,90 grados de longitud oeste y a una profundidad de 48 kilómetros. Los dos sismos en el sur del país se sumaron a uno de magnitud 3 que se registró anoche frente a las costas de la provincia de Manabí, a una profundidad de 11 kilómetros y a 11,02 kilómetros de la ciudad de Jaramijó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La provincia de Manabí y su vecina Esmeraldas fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 hace más de diez años, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador.