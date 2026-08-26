Sismo de magnitud 5,1 sacude a Colombia dos semanas después del gran terremoto de 7,4

Colombia. Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este miércoles el este y el centro de Colombia, dos semanas después del terremoto de 7,4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país. El temblor ocurrió a las 11.45 hora local (16:45 GMT) y tuvo como epicentro Los Santos, en el departamento de Santander (noreste), a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Hasta el momento las autoridades no han informado de víctimas o daños por este temblor y, según la Presidencia, "se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones".

En un primer momento, el SGC informó que el sismo había sido de 5,4, pero luego actualizó la magnitud a 5,1 y la profundidad la amplió a 149 kilómetros. La región de La mesa de los Santos, situada en la Cordillera Oriental de los Andes, está atravesada por una falla geológica y es la zona de mayor actividad sísmica de Colombia, con temblores casi diarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Este miércoles, el SGC ya había registrado en la misma zona dos temblores de menor magnitud, ambos de 3,1, a la 01:53 y las 3:56 hora local.