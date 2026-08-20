Réplica de 4,2 sacude zona afectada por terremoto de 7,2 al sur de Perú

Lima, Perú. Una réplica de magnitud 4,2 se produjo este jueves en la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú, tres horas y media después del terremoto de magnitud 7,2 que remeció dicho departamento y que por el momento solo ha provocado dos personas afectadas y daños en algunas viviendas e infraestructuras.

El Instituto Geofísico de Perú (IGP) informó que la réplica del movimiento telúrico ocurrió a las 16.30 hora local (21.30 GMT), con epicentro a 28 kilómetros al norte de la localidad de Coracora (Ayacucho), a 108 kilómetros de profundidad, la misma que el terremoto sucedido a las 13.00 hora local.

El terremoto de magnitud 7,2 que se registró este jueves en el sur de Perú dejó dos personas afectadas, así como daños en viviendas, instituciones sanitarias y educativas, aunque hasta el momento no se han reportado consecuencias de gravedad, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).