Vacunación en Honduras llega al 80%, pero aún está lejos de la meta del 95%

La cobertura de vacunación en Honduras mejoró en los últimos meses y llegó a alrededor del 80% para las 24 vacunas que integran el esquema nacional, informó Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Según García, en los últimos meses la cobertura nacional había oscilado entre 70% y 75%, por lo que alcanzar el 80% representa una mejoría y refleja que más personas están acudiendo a los centros de salud para iniciar o completar sus esquemas de vacunación.

Sin embargo, las autoridades sanitarias señalaron que la cifra todavía está por debajo del 95%, considerado el nivel necesario para alcanzar una protección adecuada de la población. La diferencia implica que una parte de los habitantes aún no cuenta con la inmunización esperada de acuerdo con su edad.