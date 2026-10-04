Vacunación en Honduras llega al 80%, pero aún está lejos de la meta del 95%

La cobertura de vacunación en Honduras mejoró en los últimos meses y llegó a alrededor del 80% para las 24 vacunas que integran el esquema nacional, informó Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
Según García, en los últimos meses la cobertura nacional había oscilado entre 70% y 75%, por lo que alcanzar el 80% representa una mejoría y refleja que más personas están acudiendo a los centros de salud para iniciar o completar sus esquemas de vacunación.
Sin embargo, las autoridades sanitarias señalaron que la cifra todavía está por debajo del 95%, considerado el nivel necesario para alcanzar una protección adecuada de la población. La diferencia implica que una parte de los habitantes aún no cuenta con la inmunización esperada de acuerdo con su edad.
El PAI mantiene una vigilancia intensificada para identificar posibles casos de enfermedades prevenibles mediante vacunación y fortalecer las acciones de inmunización. García destacó la importancia de que la población complete las dosis correspondientes a cada etapa de la vida, especialmente los niños con esquemas incompletos.
Las autoridades sanitarias sostienen que elevar las coberturas de vacunación es una de las principales medidas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización. Las bajas coberturas han estado relacionadas con aumentos de padecimientos como la tos ferina y el sarampión.
Caso del sarampión
En el caso del sarampión, las autoridades reportan 13 casos confirmados a la fecha, mientras que diariamente se descartan pacientes que llegan a los centros de salud con síntomas asociados a la enfermedad.
La tos ferina también registra un repunte este año. De acuerdo con los últimos datos, hasta finales de septiembre se contabilizaban 261 casos y 22 fallecimientos, todos correspondientes a menores de un año. Ante este escenario, el PAI insiste en completar las dosis pendientes para aumentar la protección de la población.