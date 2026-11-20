La resolución judicial también alcanzó a Brayan Misael Salgado Sánchez , otro miembro de la Daet señalado por su presunta participación en el incidente. Sin embargo, a este segundo agente se le dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión.

La Ceiba, Atlántida. Los juzgados de La Ceiba dictaron auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Fredy Noel López López , integrante de la División Antiextorsión y Contra Asociaciones Terroristas (Daet), acusado de intento de homicidio tras una riña en la que una persona resultó herida de bala.

Ambos funcionarios policiales estarían involucrados en el altercado ocurrido en La Ceiba , departamento de Atlántida, en el que una persona resultó herida por arma de fuego.

Según la información preliminar, el incidente se habría producido cuando los dos agentes supuestamente se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Por este caso, las autoridades judiciales conocieron las actuaciones atribuidas a los dos integrantes de la Daet y determinaron las medidas que deberán cumplir mientras continúa el proceso penal.

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En el caso de Fredy Noel López López, el juez determinó que permanezca bajo prisión preventiva, mientras se desarrolla el procedimiento judicial en su contra.

Para Brayan Misael Salgado Sánchez, en cambio, se establecieron medidas distintas a la privación de libertad, aunque también deberá continuar sometido al proceso.

Las actuaciones judiciales continúan conforme a las determinaciones de las autoridades competentes, mientras se esclarecen las circunstancias de la riña y las responsabilidades individuales de los agentes señalados.