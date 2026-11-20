San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enviará apoyo militar a Honduras para combatir la inseguridad, supuestamente como respuesta a los ataques armados que dejaron 12 personas muertas en el departamento de Yoro el 18 de noviembre de 2026. Sin embargo, esto es falso. Hasta el 19 de noviembre de 2026, las fuentes oficiales y los reportes públicos consultados no documentan que Bukele haya ordenado enviar militares salvadoreños a Honduras debido a los recientes hechos violentos en Yoro. La publicación tampoco presenta una declaración del mandatario salvadoreño, un comunicado gubernamental, un documento oficial ni información verificable que permita confirmar el supuesto envío de efectivos militares. “Ante la reciente m@s@cre de 12 personas en Yoro crece la preocupación por la ola de v!olenci@ que golpea a Honduras, ante ello el mandatario salvadoreño Nayib Bukele enviará apoyo militar para enfrentar la inseguridad que impera en el país”, dice literalmente una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 19 de noviembre de 2026.

Cuatro masacres registradas el 18 de noviembre de 2026 dejaron 12 personas asesinadas, entre ellas tres menores de edad, en las comunidades de Vallecillos y El Pacayal, municipio de Yorito, departamento de Yoro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los ataques ocurrieron durante la madrugada en cuatro lugares distintos, donde fueron asesinados tres integrantes de una misma familia en cada hecho. Entre las víctimas figura Delma Yolanda Olvera, regidora municipal y defensora del territorio indígena, quien murió junto a su esposo y su hija de tres años. Tras los crímenes, una estructura criminal denominada Cartel del Diablo se atribuyó los asesinatos mediante videos difundidos en redes sociales. Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las circunstancias de los ataques e identificar a los responsables.

Nada lo prueba

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nayib Bukele + apoyo militar a Honduras + inseguridad + masacres en Yoro” no arrojó resultados de fuentes oficiales ni publicaciones de medios de comunicación confiables que confirmaran el supuesto envío de militares salvadoreños al país. Asimismo, una revisión de las cuentas oficiales de Nayib Bukele en Facebook y X no permitió identificar publicaciones en las que el mandatario anunciara, ofreciera u ordenara el envío de tropas a Honduras. Del mismo modo, en el sitio web del Gobierno salvadoreño no se encontraron comunicados o notas de prensa que confirmaran una solicitud de apoyo militar al Gobierno de El Salvador o la existencia de un acuerdo para desplegar efectivos. En contraste, las medidas anunciadas por las autoridades hondureñas se concentran en el despliegue de sus propias instituciones de seguridad para investigar los asesinatos, localizar a los responsables y reforzar la presencia policial y militar en las zonas afectadas.

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