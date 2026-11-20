Mixco, Guatemala. El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, sostuvo un encuentro este viernes en Miami, Estados Unidos, con el alcalde del municipio guatemalteco de Mixco, Neto Bran, quien informó sobre la reunión a través de sus redes sociales. Según explicó el funcionario guatemalteco, durante el acercamiento abordaron temas de cooperación entre ambos países, además de intercambiar experiencias sobre seguridad y el manejo del sistema penitenciario hondureño.

"Me encuentro en Miami reunido con Tommy Zambrano, presidente del Congreso de la República de Honduras. Con quien sostuvimos unas pláticas con respecto a un hermanamiento de países y sobre todo escuchar su experiencia en seguridad y como están trabajando el tema de las cárceles en Honduras", publicó Bran.

Crisis de seguridad en Yoro

El encuentro adquiere relevancia debido al contexto de inseguridad que atraviesa el departamento de Yoro, donde una serie de ataques armados registrados el miércoles 18 de noviembre dejó al menos 12 personas muertas en diferentes sectores del municipio de Yorito.

Entre las víctimas figuran Yolanda Olveda, primera regidora municipal, varios integrantes de su familia y menores de edad. También se reportó la muerte de un niño de cinco años junto a su madre, Lurvin Núñez. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los hechos violentos fueron atribuidos por el denominado Cartel del Diablo, cuyo supuesto líder, Esteban Gumercindo Rodas, habría difundido un audio con amenazas dirigidas contra miembros de la Policía Nacional y el propio Zambrano, así como contra sus familiares. En la grabación, el presunto cabecilla también lanzó advertencias sobre posibles ataques con explosivos y amenazó con mantener las acciones violentas si continuaban los operativos policiales en su contra. Ante esta situación, la Policía Nacional anunció una recompensa de cinco millones de lempiras para quienes proporcionen información que permita localizar y capturar a Rodas. Por su parte, Zambrano respondió a las amenazas con un mensaje contundente: "El que las hace las paga".