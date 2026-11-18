Tegucigalpa, Honduras. La bancada del Partido Nacional condenó los ataques violentos que dejaron al menos 12 personas muertas en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, y expresó su solidaridad con las familias afectadas. Además, manifestó su respaldo al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ante las amenazas que recibió en medio de la escalada de violencia por parte de Esteban Gumercindo Rodas, presunto líder del Cartel del Diablo, grupo criminal que se atribuyó los ataques.

Mediante un comunicado, los diputados nacionalistas exigieron que los crímenes sean esclarecidos con prontitud y que todos los responsables, independientemente de quiénes sean, respondan ante la justicia. "Condenamos enérgicamente los ataques que cobraron la vida de doce personas en el municipio de Yorito, Yoro. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad con las comunidades afectadas", señala el pronunciamiento.

En el documento, la bancada también se refirió a las amenazas denunciadas contra Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, y manifestó su respaldo al titular del Poder Legislativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, pidió a las autoridades competentes investigar las intimidaciones y condenó cualquier intento de intimidación en el ejercicio de sus funciones.

La Bancada del Partido Nacional ante los hechos ocurridos en Yorito, Yoro, a la opinión pública nacional e internacional manifiesta. https://t.co/grxKg9PZHc — Carlos Cano (@CCanoHn) November 18, 2026

Los diputados nacionalistas también respaldaron las acciones del Gobierno del presidente Nasry Asfura para combatir la criminalidad y exhortaron a la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a continuar su labor de protección a la población, en coordinación con el Ministerio Público y dentro del marco de la ley.

La bancada agregó que desde el Congreso Nacional existe disposición para respaldar y aprobar iniciativas legislativas orientadas a prevenir la violencia, combatir la criminalidad y proteger la vida de las familias hondureñas.

La masacre en Yorito

El pronunciamiento se produce después de una jornada de violencia registrada este miércoles 18 de noviembre, que dejó al menos 12 personas asesinadas en cuatro escenas distintas del municipio de Yorito. De acuerdo con la información, tres de los escenarios violentos fueron localizados en el sector montañoso de Vallecillo, mientras que el cuarto ocurrió en la comunidad de Pacayales.