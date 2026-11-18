Lurvin Núñez y su hijo de apenas cinco años figuran entre las víctimas de la masacre registrada este miércoles 18 de noviembre en el departamento de Yoro, donde al menos 12 personas perdieron la vida en una serie de ataques violentos ocurridos en el municipio de Yorito.
La muerte de la mujer y su pequeño hijo ha causado consternación, debido a que el menor se encuentra entre las víctimas mortales de la jornada violenta que dejó luto en dos comunidades de la zona.
De acuerdo con la información preliminar, los homicidios se registraron en cuatro escenas distintas: tres en el sector montañoso de Vallecillo y una cuarta en la comunidad de Pacayales, ambas ubicadas en el municipio de Yorito.
En total, los reportes iniciales establecen que al menos 12 personas fueron asesinadas durante los diferentes ataques.
Entre las víctimas también se encuentra Yolanda Olveda, identificada como primera regidora municipal, junto a varios integrantes de su familia.
La presencia de menores de edad entre las personas fallecidas ha sido uno de los aspectos más dolorosos de esta tragedia, que mantiene consternados a los habitantes del departamento de Yoro.
Las autoridades también confirmaron los nombres de otras tres víctimas: Rony Pérez, Marvin Pérez y Estela Pérez, cuyos cuerpos ya fueron levantados por forenses y están siendo trasladados a San Pedro Sula.
Según los primeros reportes, la violencia comenzó durante la madrugada y obligó a las autoridades policiales a movilizar equipos de investigación hacia los diferentes escenarios para realizar el levantamiento de información y establecer las circunstancias de los crímenes.
La masacre también generó una reacción de las autoridades del Gobierno. El presidente Nasry Asfura convocó una reunión de emergencia con funcionarios de seguridad y representantes de las Fuerzas Armadas para coordinar acciones frente a los asesinatos.
Tras la reunión, las autoridades determinaron intervenir todos los municipios del departamento de Yoro, especificamente Yorito y Sulaco, donde se presume es el centro de operaciones del Cártel del Diablo.
Asimismo, la Policía Nacional anunció una recompensa de 5 millones de lempiras por información que conduzca a la captura del presunto líder del Cártel del Diablo.
Tras los hechos violentos en Yorito, se difundió un audio atribuido a Esteban Gumercindo Rodas, en el que lanzó amenazas contra la Policía y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, además de advertir sobre posibles ataques con explosivos.
El director de la agencia Nacional Contra el Crimen, Julio Ruiz Cerrato advirtió al Cártel del Diablo. "Vamos a acabar con su existencia. No vamos a descansar hasta ejecutarlos o ponerlos bajo prisión", dijo.
El Cártel del Diablo es una estructura criminal señalada por las autoridades hondureñas por operar principalmente en el departamento de Yoro y sectores del norte de Francisco Morazán.