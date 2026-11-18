La Policía Nacional de Honduras ofreció este miércoles una recompensa de cinco millones de lempiras a quien proporcione información fidedigna que permita localizar y capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como uno de los principales cabecillas del Cartel del Diablo.
"Cinco millones de lempiras para quien brinde información que nos lleve a la captura de este terrorista", expresó la institución policial en una publicación difundida en sus redes sociales. En el anuncio también se habilita el número telefónico +504 8791-2158 para recibir información.
Pero ¿quién es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas y por qué las autoridades lo consideran un objetivo prioritario? Su notoriedad aumentó después de que apareciera en videos difundidos en redes sociales, en los que se presenta como integrante y supuesto líder de la estructura criminal.
Esteban Ferrera, alias El Diablo, también habría asumido públicamente la responsabilidad de la reciente masacre registrada en Yorito, Yoro: "Ya saben, yo fui para que no se vayan a equivocar, no le echen a otra persona".
Sin embargo, la Policía Nacional y los equipos de investigación deberán establecer las circunstancias de los ataques, identificar a los responsables y determinar el grado de participación de cada uno.
De acuerdo con las primeras diligencias, la masacre dejó 12 personas muertas, entre ellas mujeres y niños. Los ataques se registraron en cuatro escenarios: tres en la aldea de Vallecillo y uno en la comunidad de Pacayal, ambas ubicadas en el municipio de Yorito.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad informó que equipos especializados de la Policía Nacional se encuentran desplegados en el sector montañoso de Yorito para procesar las escenas, recopilar indicios e identificar a los responsables.
La institución también señaló que una de las hipótesis bajo investigación apunta a una posible reacción de estructuras criminales ante las intervenciones policiales desarrolladas en la zona, aunque aclaró que esta línea no constituye una conclusión definitiva sobre los móviles de los hechos.
Esteban Ferrera Rodas sería el segundo al mando del denominado Cártel del Diablo, según los reportes proporcionados sobre esta organización. Su presencia en videos difundidos en redes sociales y en un sitio web atribuido a la estructura lo ha hecho más visible, particularmente por los mensajes amenazantes dirigidos a pobladores de Yoro y a autoridades policiales.
Esteban figura entre los 10 criminales más buscados de Honduras. Además, es señalado como un exmilitar y se habría presentado en publicaciones digitales como uno de los principales dirigentes de la organización.
Las operaciones para localizarlo se han extendido a sectores de Sulaco, en Yoro, y Marale, en Francisco Morazán, así como a comunidades aledañas. Pese a los operativos policiales, Esteban Ferrera Rodas continúa prófugo, mientras las autoridades mantienen su búsqueda y solicitan la colaboración ciudadana para obtener información que permita dar con su paradero.
Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las diligencias para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. Asimismo, al menos 40 personas presuntamente vinculadas al Cártel del Diablo han sido capturadas por las autoridades policiales en los últimos días, como parte del operativo "70 Días de Guerra".