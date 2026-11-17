Kevin Eduardo Mercado Cruz, periodista de 30 años, fue reportado como desaparecido la noche del jueves 12 de noviembre de 2026, en San Pedro Sula, Cortés. Su última ubicación conocida fue alrededor de las 8:30 p. m., después de conversar con su padre.
Según la información proporcionada por sus familiares, hasta el viernes 13 de noviembre desconocían su paradero. Su principal preocupación era que el teléfono celular permanecía apagado y seguían sin tener noticias sobre su ubicación.
Según la versión de un testigo, el periodista habría sido raptado y trasladado en un vehículo. En ese mismo hecho, presuntamente también bajaron del automotor a un amigo que lo acompañaba, de acuerdo con el relato conocido por sus allegados.
La información disponible señala que Mercado Cruz se movilizaba en un automóvil Hyundai Elantra, color rojo. Hasta las 7:00 pm del viernes, sus familiares todavía no tenían información que permitiera establecer dónde se encontraba ni conocer las circunstancias de su desaparición.
Mercado Cruz desarrolló una trayectoria de casi diez años de ejercicio periodístico en DIARIO LA PRENSA, donde trabajó de manera permanente desde julio de 2015 hasta febrero de 2025. Durante ese período se desempeñó como reportero en San Pedro Sula, Cortés.
El comunicador es egresado de la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), campus Cortés.
Su formación académica complementó su labor periodística, enfocada en la reportería y la elaboración de contenidos informativos para las plataformas digitales del periódico.
Durante su trayectoria en el medio líder de Honduras, participó en la cobertura de acontecimientos relacionados con educación, fundaciones, consumo, turismo y política, entre otros temas de actualidad nacional y local. Sus publicaciones abordaron asuntos de interés público y comunitario.
En las últimas horas, la Policía Nacional calificó como "atípica" la desaparición de Kevin Mercado y mantienen el caso bajo reserva debido a la delicadeza de las diligencias.
Uno de los aspectos que llama la atención de los investigadores es el tiempo transcurrido sin que los presuntos responsables hayan establecido comunicación para aclarar las circunstancias de la desaparición o exigir un rescate.
Por su parte, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), capítulo Noroccidental, pidió intensificar la búsqueda y las investigaciones para localizarlo y garantizar su integridad física.
En los últimos meses, Kevin Mercado había estado trabajando como conductor de taxi por aplicación en San Pedro Sula.