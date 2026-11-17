El encuentro ante Barbados exigía máxima concentración, pues había mucho más que tres puntos en juego. Santa Lucía respondió en el terreno de juego y encontró en Byron y St. Román a los protagonistas de una victoria que cambió el destino de su selección. Ambos futbolistas se encargaron de marcar los tantos que desataron la celebración y que abrieron las puertas de una competición que durante años parecía lejana para el país.