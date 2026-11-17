La historia del fútbol caribeño vivió un capítulo inolvidable este martes 17 de noviembre de 2026 ya que una de las peores selecciones del mundo ha clasificado por primera vez en su historia a una Copa Oro.
La Copa Oro 2027 tendrá por primera vez en su historia a una selección que nadie se esperaba.
La selección nacional de Santa Lucía consiguió una clasificación histórica a la Copa Oro de la Concacaf después de derrotar 2-0 a Barbados, un resultado que le permitió asegurar su presencia por primera vez en el torneo más importante de selecciones de la región y dar un salto trascendental en su crecimiento futbolístico.
Con los goles de Sharon Byron y St. Román, el combinado luciano selló una victoria que quedará grabada para siempre en la memoria de sus aficionados.
El triunfo no solamente representó una alegría deportiva para un país caribeño de aproximadamente 180,000 habitantes, sino que también significó un premio al esfuerzo de una selección que tendrá la oportunidad de medirse con algunas de las mejores representaciones nacionales de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
Santa Lucía vivió una jornada de celebración al conseguir dos objetivos de enorme importancia: ascender a la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf y asegurar su primera participación en la Copa Oro
De esta manera, el conjunto caribeño escribió una de las páginas más importantes de su historia y se convirtió en una de las grandes historias de superación del fútbol regional.
El encuentro ante Barbados exigía máxima concentración, pues había mucho más que tres puntos en juego. Santa Lucía respondió en el terreno de juego y encontró en Byron y St. Román a los protagonistas de una victoria que cambió el destino de su selección. Ambos futbolistas se encargaron de marcar los tantos que desataron la celebración y que abrieron las puertas de una competición que durante años parecía lejana para el país.
La clasificación representa una oportunidad extraordinaria para que Santa Lucía pueda mostrar su talento ante una audiencia mucho mayor.
El martes 17 de noviembre quedará señalado como una fecha inolvidable para el deporte luciano. Por primera vez desde su participación en las competiciones internacionales, la selección de Santa Lucía logró abrirse camino hasta la Copa Oro, un torneo que ha contado con la presencia de históricos protagonistas del fútbol de la región.
La noticia adquiere todavía más relevancia por las dimensiones del país. Santa Lucía es una pequeña isla del Caribe cuya población ronda los 180,000 habitantes, pero que ahora tendrá la oportunidad de competir en uno de los escenarios más importantes del fútbol de selecciones de la Concacaf.
La victoria por 2-0 ante Barbados será recordada como el resultado que abrió una nueva puerta para el fútbol de Santa Lucía. Sharon Byron y St. Román quedaron inscritos en la historia de su selección al marcar los goles de una clasificación que provocará ilusión entre los seguidores del equipo y que servirá de motivación para las futuras generaciones de futbolistas.
Además, el ascenso a la Liga A supone un reconocimiento al rendimiento del conjunto luciano dentro de la estructura competitiva de la Concacaf.
A partir de este logro, Santa Lucía tendrá la posibilidad de enfrentarse a rivales de mayor exigencia y continuar desarrollando su proyecto deportivo, con la experiencia internacional como uno de los principales objetivos.
Según el ranking FIFA publicado antes de la actualización prevista para el 18 de noviembre de 2026, el combinado caribeño ocupaba el puesto 166 del mundo, mientras que su mejor ubicación histórica ha sido el lugar 108, alcanzado en abril de 2003.
La Copa Oro también permitirá que sus futbolistas acumulen experiencia en partidos de alta exigencia, se expongan ante nuevos públicos y representen a su país en una competición de gran relevancia. Para los aficionados lucianos, será una oportunidad inédita de ver a su selección competir en un escenario que hasta ahora no había formado parte de su historia.
Santa Lucía ha finalizado en primer lugar de su grupo con 15 puntos, producto de cinco triunfo, cero empates y apenas una caída.
La Copa Oro tendrá por primera vez a Santa Lucía entre sus participantes y el fútbol de ese país comenzará a escribir un capítulo completamente nuevo.