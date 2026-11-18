En el ámbito laboral, Olga Sana asegura sentirse respaldada: “Todos mis compañeros (de Cuéntamelo ya!) me han apoyado mucho; mi productor, Nino Canún, me ha dicho ‘¿qué haces aquí?’, porque yo no he faltado. Y cada vez que llego, me dice que me vaya a descansar. Pero yo les digo: esto es vida para mí, para mí trabajar es vida, pero tengo el permiso de él y el apoyo de que, si yo me siento mal, pues no voy. La verdad es que en ese aspecto soy muy bendecida porque todas las personas con las que trabajo se han portado muy bien”.