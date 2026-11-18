Hace 11 años, Bettyna Salazar —conocida en el medio artístico como “Olga Sana”— enfrentó por primera vez el cáncer de mama; después de ser diagnosticada inició una dura batalla contra la enfermedad y la venció.
Su actitud positiva, sus ganas de salir adelante y su inquebrantable espíritu de lucha, la ayudaron a hacerle frente. Hoy, la comediante enfrenta por segunda vez la pesadilla.
En septiembre informó que le detectaron un nuevo tumor durante su revisión médica anual, el 7 de octubre se sometió a una mastectomía total del seno derecho y hace unos días inició con la primera de cuatro quimioterapias. Entre lágrimas nos comparte cómo ha vivido este proceso.
“Ya empecé las quimioterapias el viernes, va a ser un ciclo de cuatro. Y pues esto todavía va para largo".
“Hay algunos estudios que me hacen falta todavía, uno que me están pidiendo, que ya dice si yo le heredé a mi hija esta enfermedad, junto con otro que es el famoso PET. Yo voy a hacer todo lo que me digan, porque yo quiero seguir viviendo. Yo quiero vivir”, relata.
Sobre cómo fue detectada la enfermedad esta segunda vez, la comediante subraya la importancia de los chequeos.
“Fue en mi revisión anual, por eso es superimportante checarnos. Estaba muy chiquito (el tumor). Yo fui a hacerme mi mastografía como cada año y ahí mismo me detuvieron, en FUCAM, y me dijeron que tenía que pasar a un ultrasonido. Desde ese momento algo me latió mal, porque por lo regular, si todo está bien, el estudio queda en la mastografía. Pero no fue así, ya en el ultrasonido me dijeron que me tenían que hacer una biopsia”.
La noticia la tomó por sorpresa: “Me sacó de onda porque jamás imaginé volver a pasar por esto. Nunca”. Cuatro días después se realizó la biopsia, que salió positiva a cáncer, y de inmediato se programó la cirugía. “Gracias a Dios todo ha sido rápido”, dice.
En el ámbito laboral, Olga Sana asegura sentirse respaldada: “Todos mis compañeros (de Cuéntamelo ya!) me han apoyado mucho; mi productor, Nino Canún, me ha dicho ‘¿qué haces aquí?’, porque yo no he faltado. Y cada vez que llego, me dice que me vaya a descansar. Pero yo les digo: esto es vida para mí, para mí trabajar es vida, pero tengo el permiso de él y el apoyo de que, si yo me siento mal, pues no voy. La verdad es que en ese aspecto soy muy bendecida porque todas las personas con las que trabajo se han portado muy bien”.
inalmente, Bettyna confía en que las quimioterapias no le impidan cumplir con sus compromisos: “Espero que no me vayan a tirar. La vez pasada yo siempre cumplí con todos mis compromisos y espero que también sea así esta ocasión”.