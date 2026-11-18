Habrá momentos que tocarán el corazón. Temas como "Si No Te Hubieras Ido" siguen siendo himnos que unen generaciones y despiertan emociones desde la primera nota. Los boletos para el concierto de Marco Antonio Solís en el Estadio Chochi Sosa están disponibles a través de eTicket Honduras, para que los asistentes elijan la experiencia que mejor se adapte a sus preferencias.