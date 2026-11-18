Entre emociones, recuerdos y grandes canciones, Honduras se prepara para recibir a uno de los artistas más importantes de la música en español.
Marco Antonio Solís llega a Honduras con "Gratitud Tour 2026", una gira que celebra décadas de música, historias de amor y canciones que forman parte de la vida de millones de personas.
Con más de cuatro décadas de carrera artística, Marco Antonio Solís continúa llenando escenarios y conquistando generaciones con una voz inconfundible y una conexión única con su público.
Cada concierto de la gira está diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable, combinando tecnología, emoción y los grandes éxitos que han marcado la historia de la música latina.
Miles de hondureños se preparan para cantar a todo pulmón cada canción. La energía de los fans será parte fundamental de una velada llena de recuerdos y emociones.
Canciones como "Más Que Tu Amigo", "Mi Eterno Amor Secreto" y "Dónde Estará Mi Primavera" han acompañado historias de amor durante años y prometen ser protagonistas de la noche.
Antes de convertirse en una leyenda como solista, Marco Antonio Solís escribió páginas memorables junto a Los Bukis con temas como "Tu Cárcel", "A Donde Vayas" y "Y Ahora Te Vas".
"Gratitud Tour 2026" destaca por su impresionante producción visual, efectos de iluminación y una puesta en escena pensada para conectar con cada espectador de principio a fin.
Más que un concierto, será un encuentro entre artista y seguidores. Cada canción representa una historia compartida que ha acompañado momentos especiales de millones de personas.
Los fanáticos esperan una velada cargada de emociones, recuerdos y momentos inolvidables junto a una de las voces más queridas de Latinoamérica.
Habrá momentos que tocarán el corazón. Temas como "Si No Te Hubieras Ido" siguen siendo himnos que unen generaciones y despiertan emociones desde la primera nota. Los boletos para el concierto de Marco Antonio Solís en el Estadio Chochi Sosa están disponibles a través de eTicket Honduras, para que los asistentes elijan la experiencia que mejor se adapte a sus preferencias.
Los precios oficiales van desde L 1,298 en Gradería y L 935 en Preferencial de pie, hasta L 5,139 en la exclusiva Experiencia BAC. Entre ambas opciones se encuentran las localidades Silla VIP (L 2,751) y E3 Fan (L 4,309), pensadas para quienes buscan una experiencia más cercana al artista. Además, los tarjetahabientes BAC cuentan con un descuento especial en la compra de boletos.
Más de cuatro décadas de música, miles de historias y un repertorio que ha acompañado generaciones. Marco Antonio Solís regresa a Honduras este 21 de noviembre, con una de las giras más emotivas de su carrera para agradecer el cariño de sus seguidores a través de cada canción. ¿Cuál de sus éxitos no puede faltar en el concierto?