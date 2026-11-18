El evento oficial Runway to the Universe fue organizado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, en colaboración con la Organización Miss Universe. Los atuendos que modelaron las candidatas fueron diseñados por 27 creadores puertorriqueños. La reina saliente, Fátima Bosh fue la invitada especial de la noche.
El desfile se llevó a cabo el martes 17 de noviembre de 2026 en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, como parte de las actividades conmemorativas del 75.º aniversario del certamen. La presentación musical estuvo a cargo de Madison Anderson. En la imagen, Willianette Robles de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, posa con Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig.
La Compañía de Turismo de Puerto Rico, liderada por Willianette Robles Cancel y bajo la visión de la gobernadora Jenniffer González Colón, produjo la pasarela junto a Miss Universe Organization.
La selección y el estilismo de los atuendos estuvieron a cargo de la estilista Claudia Madrid y del crítico de moda Julio Núñez, mientras que la modelo Ann Laplace dirigió el entrenamiento de pasarela de las 116 delegadas.
En lugar de un único creador, el vestuario fue una muestra colectiva del talento de 27 diseñadores locales de distintas generaciones.
Desde la noche del evento, seguidores de los concursos de belleza y usuarios de redes sociales cuestionaron la selección de los vestidos.
Algunos consideraron que Miss Puerto Rico Universo recibió un trato preferencial al lucir uno de los atuendos que, a su juicio, mejor se ajustaba a las características de la candidata.
Entre las críticas señalaron que su vestido parecía confeccionado a la medida, mientras que otras participantes utilizaron prendas que, según los comentarios, les quedaban grandes o demasiado cortas para su estatura.
Las críticas también se extendieron a la organización del certamen. Algunos internautas consideraron que las diferencias en el vestuario afectaban la igualdad de oportunidades entre las participantes.
«Desde el inicio del certamen se ha notado el favoritismo de la organización. Todas las candidatas han luchado y trabajado por el mismo sueño, y todas merecen la misma oportunidad de brillar. Que la organización intente opacar a las demás para que ninguna le haga sombra a su favorita me parece injusto, vergonzoso y una falta de respeto hacia cada una de ellas».
Cada una de las candidatas desfilaron como profesionales en la pasarela.
Algunas no pudieron disimular su incomodidad, los internautas lo acreditaron a que no se sentían cómodas con el vestido que les fue elegido para desfilar en el evento.