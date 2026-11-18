«Desde el inicio del certamen se ha notado el favoritismo de la organización. Todas las candidatas han luchado y trabajado por el mismo sueño, y todas merecen la misma oportunidad de brillar. Que la organización intente opacar a las demás para que ninguna le haga sombra a su favorita me parece injusto, vergonzoso y una falta de respeto hacia cada una de ellas».