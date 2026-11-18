La controversia no se limita al registro para productos impresos. En mayo de 2026, ambos presentaron solicitudes relacionadas con el uso de “CHRISTIAN NODAL” para conciertos y espectáculos, trámite en el que el IMPI detectó posibles conflictos con denominaciones previamente registradas. En octubre, la abogada de Jesús Jaime, Elsa del Carmen Lugo Torres, defendió la posición de su cliente y aseguró que este era el titular de los derechos marcarios y artísticos del nombre. También cuestionó una solicitud presentada por el cantante y sostuvo que la inclusión de “C NODAL” obedeció a un “error involuntario”.