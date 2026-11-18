Christian Nodal abrió un nuevo frente legal contra su padre, Jesús Jaime González Terrazas, al presentar una oposición formal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para impedir que registre la marca “CHRISTIAN NODAL” en una categoría comercial relacionada con productos impresos, fotografías y artículos de papelería.
El recurso fue ingresado electrónicamente el 9 de noviembre de 2026 por el abogado del cantante, Ian Sergio Ibarra Hernández. El documento, de 128 páginas con sus respectivos anexos, cuestiona la solicitud que González Terrazas presentó el 30 de septiembre, identificada con el expediente 3714831.
En el escrito, la defensa sostiene que el padre del intérprete no es titular del nombre artístico ni cuenta con su autorización para explotarlo comercialmente. “El solicitante, JESUS JAIME GONZALEZ TERRAZAS, no es la persona cuyo nombre artístico pretende registrarse, ni cuenta con el consentimiento expreso de mi mandante para tal efecto”, argumenta el representante legal.
La solicitud en disputa corresponde a la clase 16, que comprende productos impresos y artículos de papelería, y se suma a otros trámites relacionados con el nombre del artista. Para respaldar su oposición, la defensa recordó que el propio IMPI ya había formulado objeciones a solicitudes anteriores del padre en 2016 y 2024, al advertir que reproducían la denominación artística del cantante sin acreditar la autorización correspondiente.
Uno de esos antecedentes fue el trámite de “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”, en el que el Instituto señaló que el nombre del intérprete había alcanzado un nivel de prestigio y reconocimiento capaz de generar confusión entre los consumidores. Aunque aquellos procedimientos concluyeron con registros concedidos, el abogado de Nodal considera que las observaciones previas deben ser tomadas en cuenta al analizar el nuevo expediente.
La representación del cantante también invocó el artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, cuya fracción XIII contempla restricciones para registrar nombres de personas que hayan adquirido prestigio o reconocimiento cuando exista riesgo de confusión, salvo que se presente la autorización correspondiente. Según la defensa, permitir que terceros utilicen la denominación podría llevar al público a creer que los productos cuentan con el respaldo del artista.
Otro de los objetivos del recurso es que el IMPI reconozca la notoriedad de “CHRISTIAN NODAL” como marca. Para ello, se incorporaron documentos sobre su trayectoria, cifras de plataformas musicales y registros de seguidores en Facebook, Instagram y TikTok. La defensa también citó instrumentos internacionales como el Convenio de París, el acuerdo ADPIC y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyos artículos contemplan mecanismos de protección para marcas notoriamente conocidas.
Sin embargo, Jesús Jaime González Terrazas también cuenta con registros y antecedentes que respaldan su postura. Entre ellos figuran tres marcas vinculadas con actividades de entretenimiento: “CN CHRISTIAN NODAL”, “NODAL” y “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”. Además, padre e hijo comparten dos registros con la denominación “CHRISTIAN NODAL”, relacionados con bebidas y servicios de restaurantes y bares.
La disputa también involucra una reserva del nombre artístico que Jesús Jaime obtuvo en 2016 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), cuando su hijo todavía era menor de edad. Una constancia de renovación de 2021 lo identificaba como titular del 100% de esa reserva, cuyo vencimiento estaba previsto para marzo de 2026. No obstante, en mayo de este año, INDAUTOR confirmó que continuaba vigente, sin precisar quién aparece actualmente como titular ni su nueva fecha de vencimiento.
La controversia no se limita al registro para productos impresos. En mayo de 2026, ambos presentaron solicitudes relacionadas con el uso de “CHRISTIAN NODAL” para conciertos y espectáculos, trámite en el que el IMPI detectó posibles conflictos con denominaciones previamente registradas. En octubre, la abogada de Jesús Jaime, Elsa del Carmen Lugo Torres, defendió la posición de su cliente y aseguró que este era el titular de los derechos marcarios y artísticos del nombre. También cuestionó una solicitud presentada por el cantante y sostuvo que la inclusión de “C NODAL” obedeció a un “error involuntario”.