El árbitro hondureño Said Martínez quedó fuera a última hora del duelo donde la selección nacional de México ante Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.
Said había sido designado originalmente para dirigir el duelo de vuelta entre México y Jamaica, disputado la noche del martes en el Estadio BBVA de Monterrey; sin embargo, una modificación de último momento cambió los planes de la organización y abrió la puerta a una serie de interrogantes sobre su inesperada ausencia.
La noticia generó sorpresa en el entorno futbolístico de Honduras, especialmente porque Martínez es uno de los silbantes con mayor recorrido internacional de la región y estaba contemplado para impartir justicia en un encuentro de alta exigencia, con el boleto al Final Four en juego.
En un primer momento, trascendió que la ausencia del árbitro hondureño Said Martínez estaría relacionada con un percance físico ocurrido horas antes del compromiso.
Según versiones que circularon en el entorno arbitral, Martínez habría sufrido una caída que le provocó una fisura en uno de sus brazos, situación que le habría impedido estar en condiciones de dirigir el encuentro.
No obstante, la información sobre la supuesta lesión no quedó plenamente aclarada mediante un comunicado oficial de la Concacaf que permitiera establecer con certeza las circunstancias de su baja.
La modificación fue advertida antes del pitazo inicial por el exárbitro mexicano Fernando 'Cantante' Guerrero, quien dio a conocer que el hondureño ya no figuraba como juez central del encuentro. El cambio llamó la atención debido a la importancia del compromiso y a que Martínez había aparecido inicialmente en la designación arbitral.
La polémica tomó otra dimensión tras la publicación del periodista mexicano Ignacio Suárez, quien difundió una versión diferente sobre la salida de Said Martínez y señaló a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en una denuncia relacionada con la designación arbitral.
A través de sus redes sociales, Suárez aseguró que el hondureño estaba designado para dirigir el partido hasta dos días antes de su celebración y afirmó que desde el entorno de la federación mexicana se habría solicitado modificar el nombramiento. Según su relato, la petición habría sido gestionada ante Osses, a quien identificó como una figura vinculada al ámbito arbitral, para que se asignara otro silbante al encuentro.
En su publicación, el comunicador escribió: "El árbitro hondureño Said Martínez hasta hace dos días estaba designado para silbar el México vs. Jamaica". Posteriormente, sostuvo que se habría solicitado un cambio el domingo y que, como consecuencia, fue nombrado el costarricense Juan Gabriel Calderón.
Suárez también afirmó que la situación habría provocado indignación entre los árbitros hondureños. Sin embargo, estas declaraciones corresponden a una denuncia del periodista y, sin pruebas adicionales o una confirmación oficial de las partes involucradas
Ante la ausencia del hondureño, la responsabilidad de dirigir el choque recayó en el costarricense Juan Gabriel Calderón, quien quedó al frente de un compromiso marcado por la presión deportiva y la importancia del resultado para ambas selecciones.
Cabe recordar que Said Martínez estuvo pitando en el Mundial 2026 donde tuvo un buen papel.
Mientras la polémica arbitral comenzaba a tomar fuerza, México cumplió con su objetivo deportivo al imponerse por 1-0 a Jamaica en el Estadio BBVA de Monterrey. El resultado permitió al conjunto mexicano igualar el marcador global 3-3 y avanzar al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf gracias al criterio de desempate aplicado en la eliminatoria.
De esta manera, el encuentro terminó con la clasificación del 'Tri', pero la inesperada salida de Said Martínez dejó preguntas pendientes sobre las razones de la modificación arbitral.