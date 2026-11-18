A través de sus redes sociales, Suárez aseguró que el hondureño estaba designado para dirigir el partido hasta dos días antes de su celebración y afirmó que desde el entorno de la federación mexicana se habría solicitado modificar el nombramiento. Según su relato, la petición habría sido gestionada ante Osses, a quien identificó como una figura vinculada al ámbito arbitral, para que se asignara otro silbante al encuentro.