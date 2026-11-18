El reconocido preparador de reinas Osmel Sousa volvió a ajustar sus pronósticos para Miss Universo 2026 y redujo su selección a cinco candidatas que, a su juicio, tienen posibilidades de conquistar la corona. Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico conforman ahora su grupo principal de apuestas, a pocos días de la final que se celebrará en San Juan.
La nueva selección representa un cambio respecto a su primera lista, en la que había destacado a diez aspirantes: Venezuela, Etiopía, Francia, Puerto Rico, Colombia, Filipinas, Nicaragua, Chile, España y Brasil. En aquella etapa, el llamado «Zar de la Belleza» valoró atributos como el rostro, la estatura, la figura, la elegancia y el desenvolvimiento de las participantes.
Sin embargo, conforme avanzó la concentración del certamen, el experto fue modificando sus preferencias. En una entrevista con el comunicador venezolano Rodner Figueroa, Sousa mencionó a sus cinco candidatas predilectas y dejó clara su confianza en ellas: “Bueno, te digo: Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico”.
La representante venezolana, Clara Vegas Goetz, encabeza las expectativas del experto desde sus primeras evaluaciones. Su belleza, porte y preparación han sido algunos de los aspectos que llamaron la atención de Sousa, quien mantiene a Venezuela entre sus principales apuestas para recuperar la corona universal.
También figura Bea Millan-Windorski, de Filipinas, una de las candidatas que ha despertado interés por su elegancia, imagen y presencia escénica. Su inclusión mantiene a la delegación asiática dentro del grupo más reducido del preparador, quien ya la había destacado en su selección inicial.
Francia conserva igualmente un lugar entre las favoritas gracias a Garance Authié. La representante europea ha captado la atención por su perfil físico, estatura y elegancia, cualidades que la mantienen en el radar de Sousa durante las actividades previas a la competencia.
Las otras dos elegidas son Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, y Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico. La primera se incorporó a esta selección más reciente, mientras que Barreto mantiene su lugar como una de las apuestas del experto y cuenta, además, con el impulso de competir en casa, ante el público anfitrión.
Con esta actualización, otras aspirantes que habían aparecido en su primera lista, como Etiopía, Colombia, Nicaragua, Chile, España y Brasil, ya no figuran entre sus cinco principales opciones. Esto no significa necesariamente que estén descartadas de sus posibilidades, sino que el preparador ha concentrado su pronóstico en un grupo más reducido.
Sousa, no obstante, aclaró que todavía no está listo para establecer un Top 3 definitivo. Explicó que el desempeño de cada concursante en las actividades de concentración puede modificar sus valoraciones, pues no solo observa la apariencia física, sino también la manera de caminar, hablar, moverse e interactuar. “Una de esas yo estoy seguro que va quedar Miss Universe”, aseguró al referirse a sus cinco elegidas.
La edición número 75 de Miss Universo se desarrolla en Puerto Rico. La competencia de trajes nacionales está prevista para el 21 de noviembre, la ronda preliminar se celebrará el 22 y la gala de coronación tendrá lugar el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.