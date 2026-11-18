Sousa, no obstante, aclaró que todavía no está listo para establecer un Top 3 definitivo. Explicó que el desempeño de cada concursante en las actividades de concentración puede modificar sus valoraciones, pues no solo observa la apariencia física, sino también la manera de caminar, hablar, moverse e interactuar. “Una de esas yo estoy seguro que va quedar Miss Universe”, aseguró al referirse a sus cinco elegidas.