Dos supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos en El Porvenir, Atlántida, en las últimas horas.
Los detenidos son Junior Alberto Hércules Cantillano, de 29 años, conocido dentro de la estructura criminal con el alias de "Gato" y con el rango de "homeboy".
En su historial delictivo se constató que, ya había sido detenido en el año 2021, por el delito de tráfico de drogas informó la División Antiextorsiones y Asociaciones Terroristas (Daet), una de las divisiones que dirigió la operación policial.
En el mismo sector, los agentes requirieron a Enyl Alfredo Palacios Varela, de 26 años, conocido con el alias de "Ningo", y con el rango de "paisa".
Tiene antecedentes policiales tras haber sido detenido el 1 de noviembre de 2021, por tráfico de drogas. En uno de los tatuajes del capturado se lee en el pecho la frase "la vida es prestada".
En el operativo se reportó el decomiso de dos celulares los cuales serán sometidos a análisis técnicos como parte del proceso investigativo.
Ambos fueron remitidos y puestos a la orden del Juzgado correspondiente por suponerlos responsables del delito de asociaciones terroristas.
Ambos tienen varios tatuajes y la Policía indicó que analizará sus significados. De tratarse de alusiones a maras y pandillas, serán prueba en un eventual juicio.