Delma Yolanda Olvera Pérez, la primera regidora de Yorito, fue asesinada junto a su esposo y una de sus hijas durante un ataque armado perpetrado aproximadamente a las 2:00 de la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en ese municipio del departamento de Yoro.
El hecho violento dejó tres integrantes de una misma familia sin vida y se suma a una serie de ataques múltiples registrados durante la misma jornada en diferentes sectores de Yoro.
De acuerdo con un balance preliminar, los cuatro hechos violentos dejaron al menos 12 personas fallecidas, entre ellas adultos y menores de edad. Las autoridades investigan si estos crímenes guardan relación con las operaciones de la estructura criminal conocida como el "Cártel del Diablo".
El comisionado de la Policía Nacional, Lenín Pineda, informó que equipos policiales y representantes del Ministerio Público se desplazaron a los diferentes escenarios para realizar las diligencias correspondientes y recopilar evidencias que permitan esclarecer los asesinatos.
Asimismo, se espera la intervención de Medicina Forense para efectuar los levantamientos cadavéricos y los procedimientos legales que permitan confirmar oficialmente la identidad de todas las víctimas.
Sin embargo, su participación en la vida pública no se limitaba a la política. Durante más de diez años trabajó en la defensa del medioambiente y de los bienes comunes, por lo que se convirtió en una reconocida lideresa comunitaria.
Su trayectoria: fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la tribu Mina Honda, organización en la que posteriormente desempeñó funciones como fiscal. Además, participó en las gestiones para declarar a Yorito como un municipio libre de minería.
En una entrevista concedida a la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (ASONOG), Olvera Pérez relató algunas de las dificultades que enfrentó durante su lucha por la protección del territorio y los recursos naturales.
Durante su testimonio, reconoció que defender los bienes comunes implicaba exponerse a diferentes riesgos, entre ellos intimidaciones y amenazas contra su vida.
"No fue fácil, porque no es fácil defender el territorio. Se encuentra con muchos obstáculos, uno incluso hasta con amenazas de muerte, tantas cosas", expresó.
También recordó los momentos de tensión que vivió cuando conoció sobre la presencia de maquinaria que realizaba trabajos de explotación minera y las condiciones de riesgo que enfrentaron los pobladores durante las protestas. "Cuando nosotros miramos que cayeron los primeros heridos, nosotros dijimos: ya nos mataron", relató.
En su labor comunitaria, Olvera Pérez también promovía entre docentes y estudiantes la importancia de proteger los recursos naturales: "porque defendemos el agua, estamos defendiendo la vida, la historia", manifestó.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del triple asesinato ni han identificado a los responsables del ataque. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen y establecer si las amenazas que la regidora había mencionado anteriormente guardan alguna relación con su muerte.