Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, exigió a la Policía Nacional capturar a los responsables de varias masacres ocurridas este miércoles en Yoro, que dejaron, al menos, 12 víctimas. Zambrano envió un mensaje de condolencia a familiares de las víctimas y prometió que los victimarios serán sometidos por autoridades a través de una intervención total."Así como los animales acorralados reaccionan con agresividad salvaje, estos grupos terroristas y organizaciones criminales responden con violencia cuando sienten que la autoridad está recuperando el control del territorio que durante años han dominado por la fuerza", escribió Zambrano en sus redes sociales.