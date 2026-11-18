La primera regidora de Yorito, Delma Yolanda Olvera Pérez, su esposo y una de sus hijas murieron tras un ataque armado registrado alrededor de las 2:00 de la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en ese municipio del departamento de Yoro.
El triple crimen forma parte de una ola de violencia que dejó un saldo preliminar de 12 personas fallecidas —entre adultos y menores de edad— en cuatro ataques múltiples ocurridos durante la misma jornada en distintos puntos del departamento.
Estos hechos estarían vinculados al accionar de la estructura criminal denominada "Cártel del Diablo", según reportes de las autoridades.
De acuerdo con el comisionado de la Policía Nacional, Lenín Pineda, equipos policiales y agentes de la Fiscalía del Ministerio Público (MP) resguardan las diferentes escenas para recolectar indicios, mientras se aguarda que personal de Medicina Forense concluya los levantamientos y autopsias para confirmar oficialmente las identidades de todas las víctimas.
Olvera Pérez, de 45 años y madre de cinco hijos, ejercía como primera regidora de la Corporación Municipal de Yorito para el período 2026-2030 en representación del Partido Nacional de Honduras.
Más allá de su cargo edilicio, destacó durante más de una década como líder ambiental y defensora de los bienes comunes, trayectoria que la llevó a convertirse en la primera mujer presidenta de la tribu Mina Honda —donde actualmente fungía como fiscal— y a impulsar la declaratoria de Yorito como municipio libre de minería.
Pese a haber cursado únicamente hasta sexto grado de primaria, mantuvo un liderazgo activo en su comunidad que la expuso a intimidaciones constantes.
En una grabación difundida previamente, la propia dirigente había denunciado los riesgos que enfrentaba por su labor: "No es fácil defender el territorio, sufrimos amenazas, pero como mujer y defensora, estoy dispuesta a ofrendar mi vida por la tierra".
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, exigió a la Policía Nacional capturar a los responsables de varias masacres ocurridas este miércoles en Yoro, que dejaron, al menos, 12 víctimas. Zambrano envió un mensaje de condolencia a familiares de las víctimas y prometió que los victimarios serán sometidos por autoridades a través de una intervención total."Así como los animales acorralados reaccionan con agresividad salvaje, estos grupos terroristas y organizaciones criminales responden con violencia cuando sienten que la autoridad está recuperando el control del territorio que durante años han dominado por la fuerza", escribió Zambrano en sus redes sociales.
Según los reportes preliminares, uno de los hechos sangrientos sucedió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando individuos desconocidos habrían atacado a balazos a las víctimas en la aldea El Pacayal, una comunidad ubicada aproximadamente a media hora de distancia del casco urbano del municipio de Yorito.
En ese lugar residía Olvera junto a sus familiares, quienes eran muy conocidos por los habitantes del sector. En la aldea Vallecillo habrían asesinado también en la madrugada a las otras ocho personas; no obstante, todavía no hay información concreta de los hechos.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y a sus autores. Se espera que en las próximas horas agentes de la Policía Nacional proporcionen más detalles del caso y que Medicina Forense realice el levantamiento de los cuerpos.