El supuesto líder del Cártel del Diablo, Esteban Gumercindo Rodas, lanzó una serie de amenazas contra la Policía y otras personas mediante un mensaje en el que advirtió que continuará con los ataques violentos, luego de la muerte de al menos 12 personas registrada este miércoles en el municipio de Yorito, departamento de Yoro.
En un audio difundido tras los hechos, el presunto cabecilla aseguró que no está jugando y advirtió que responderá con más violencia si las autoridades continúan con las acciones en su contra. “Como ellos quieren guerra, pues guerra les voy a dar”, manifestó.
El Diablo también pidió a los habitantes de la zona que no vendan productos ni proporcionen ningún tipo de ayuda a los agentes policiales. Asimismo, amenazó con utilizar explosivos C4 y aseguró que podría provocar la destrucción de una colonia.
El supuesto líder también hizo referencia a las personas asesinadas y aseguró que él fue responsable de algunas de las muertes, al tiempo que advirtió que podrían registrarse más víctimas si no se detienen las acciones en su contra.
Además, afirmó que las autoridades no podrán capturarlo ni matarlo y lanzó amenazas directas contra Tomás Zambrano, presidente de Congreso Nacional, a a quien dijo tener cerca. El Diablo advirtió que también tomaría represalias contra sus familiares.
“Tu familia va a pagar por vos. Si no te puedo agarrar a vos, voy a ir por tu familia”, expresó en el audio difundido en redes sociales.
La amenaza se produce en medio de una jornada de violencia que mantiene consternados a los habitantes de Yoro, donde, según información preliminar, al menos 12 personas fueron asesinadas en cuatro escenas distintas, según primeros informes policiales.
Tres de los escenarios violentos fueron localizados en el sector montañoso de Vallecillos, mientras que el cuarto se registró en la comunidad de Pacayales, en el municipio de Yorito. Entre las víctimas del ataque ocurrido en Pacayales se encuentra Yolanda Olveda, identificada como primera regidora municipal, quien habría perdido la vida junto a varios integrantes de su familia.
La tragedia también alcanzó a menores de edad, cuya presencia entre las víctimas fue confirmada en los reportes preliminares de las autoridades. Los múltiples escenarios de violencia provocaron consternación en la zona, mientras los equipos policiales realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de los asesinatos e identificar a los responsables.
Hasta el momento, la información sobre los hechos continúa en desarrollo y se espera que las autoridades amplíen los detalles sobre las víctimas y las investigaciones.