Tres de los escenarios violentos fueron localizados en el sector montañoso de Vallecillos, mientras que el cuarto se registró en la comunidad de Pacayales, en el municipio de Yorito. Entre las víctimas del ataque ocurrido en Pacayales se encuentra Yolanda Olveda, identificada como primera regidora municipal, quien habría perdido la vida junto a varios integrantes de su familia.