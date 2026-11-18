Tegucigalpa, Honduras. Un juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa giró este miércoles una orden de captura contra Marlon David Ochoa Martínez, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), por suponerlo responsable de delitos electorales y violación de los deberes de los funcionarios. La orden judicial fue emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante un oficio dirigido a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el que instruye proceder a la inmediata captura del exfuncionario. De acuerdo con el documento, Ochoa es señalado por suponerlo responsable del delito de otros delitos electorales, específicamente el contemplado en el inciso 19, relacionado con obstaculizar el desarrollo del cronograma de actividades del Consejo Nacional Electoral.

Asimismo, la orden incluye el presunto delito de violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Constitución de la República y la Administración Pública. El oficio está firmado por la abogada Ingris Quiroz Banegas, jueza de lo Penal, y Mirian Flores Lagos, secretaria adjunta del juzgado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La disposición judicial instruye a la DPI ejecutar la captura del exconsejero electoral, aunque el documento no detalla las circunstancias específicas de los hechos que dieron origen a la acusación.

Marlon Ochoa salió de Honduras

Cabe mencionar que, Ochoa permanece fuera de Honduras desde el 26 de marzo de este año 2026, cuando salió del país por vía terrestre a través de la aduana de El Amatillo, con destino a El Salvador. La salida fue confirmada posteriormente por el entonces director del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, quien informó que el exconsejero realizó el procedimiento migratorio de manera regular y que no registraba un ingreso posterior al territorio hondureño. La salida de Ochoa trascendió públicamente el 16 de abril, cuando el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Marco Ramiro Lobo, informó que el exfuncionario había abandonado el país junto con su familia para proteger su integridad física y buscar asilo político en el extranjero. Ese mismo 16 de abril, el Legislativo aprobó su destitución del Consejo Nacional Electoral (CNE), con 88 votos. Tras conocer la decisión, Ochoa denunció que era víctima de persecución política y aseguró que existía un plan para encarcelarlo y atentar contra su vida, por lo que manifestó que no regresaría mientras no existieran garantías para su seguridad.