Sobreseimiento definitivo para Marlon Ochoa, querellado por Cossette López

Tegucigalpa. Marlon Ochoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), quedó librado de la demanda por calumnias y revelación de secretos que había promovido en su contra la funcionaria del mismo organismo, Cossette López. Con esta decisión judicial se da por cerrado el expediente, atendiendo una petición de la defensa de Ochoa para archivar la acción privada.

La solicitud la hizo el abogado Manuel Antonio Díaz Galeas el 4 de noviembre de 2026, cuando se apersonó formalmente al expediente para pedir el fin de las actuaciones. El caso inició en noviembre de 2025, a raíz de unas declaraciones públicas en las que Ochoa sostuvo que poseía grabaciones de llamadas entre una representante del CNE y un congresista. De acuerdo con el exconsejero, esos audios exponían una maniobra para desestabilizar las elecciones. López desmintió esas aseveraciones y decidió llevar el tema a la justicia al señalar que afectaban su imagen pública. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse