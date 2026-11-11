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Tres rangos, dos pandillas y varias capturas: el golpe contra la 18 y la MS-13 en TGU

La Daet capturó en Tegucigalpa a presuntos miembros de la 18 y MS-13 con rangos de "Homie", "Hongra" y "Traca"

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Al menos 38 personas fueron capturadas en las últimas horas por su presunta participación en delitos como asociación terrorista, asesinato y otros hechos graves, según informes de la Policía Nacional, en medio del operativo "70 Días de Guerra" contra el crimen organizado.

 Foto: cortesía
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Entre los resultados reportados destaca la captura de cinco presuntos integrantes de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), durante operaciones ejecutadas por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) en diferentes sectores de Tegucigalpa y zonas aledañas.

 Foto: redes sociales
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Los arrestos se realizaron mediante acciones de inteligencia e investigación desarrolladas como parte del Plan Escudo de Honduras, con la participación de la Daet, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).
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De acuerdo con el reporte policial, cuatro de los detenidos serían integrantes de la Pandilla 18. Se trata de José Alexander Lazo Pineda, alias "El Esporty"; Cristopher Josep Godoy Oseguera, alias "Joshy"; Angery Janixa Benítez Rodríguez, alias "Lironeta", y Miriam Daniel Díaz Zúniga, alias "La Negra".
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El quinto detenido fue identificado como Juventino Damel Lagos Ordoñez, alias "Damel", a quien las autoridades señalan como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). La Policía también atribuyó rangos dentro de las estructuras criminales a los cinco sospechosos.
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Las capturas se efectuaron en la colonia Rivas, la colonia Villanueva y el municipio de Santa Ana. Según las autoridades, los detenidos son investigados por suponerlos responsables del delito de asociaciones terroristas.
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Los videos de los operativos comenzaron a circular en redes sociales y llamaron la atención por la resistencia que opuso una de las mujeres detenidas, quien tenía el cabello teñido de azul al momento de su captura.
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A nivel nacional, la Policía reportó otras ocho detenciones en sectores de Tegucigalpa, Cortés, La Ceiba, Comayagua y La Paz. Según el informe, entre los arrestados figuran seis presuntos integrantes de la MS-13 y uno de la Pandilla 18, además de una persona contra quien se ejecutó una orden de captura por el supuesto delito de abuso de autoridad.
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En el balance general del Plan Escudo de Honduras, las autoridades contabilizan 262 personas detenidas. De esa cantidad, 156 corresponden a casos relacionados con asociaciones terroristas y 11 a investigaciones por extorsión.
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El informe policial también registra el decomiso de 43 armas de fuego y la incautación de 122.62 kilogramos de droga.

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Entre las personas detenidas por asociaciones terroristas, 76 serían integrantes de la MS-13, 51 de la Pandilla 18 y 29 del denominado Cártel del Diablo, según las estadísticas oficiales.
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Las autoridades señalaron que estos resultados responden a operaciones focalizadas de inteligencia, investigación y despliegue policial contra estructuras criminales, como parte de las acciones contempladas en el Plan Escudo de Honduras y los "70 Días de Guerra".
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