Tres rangos, dos pandillas y varias capturas: el golpe contra la 18 y la MS-13 en TGU

A nivel nacional, la Policía reportó otras ocho detenciones en sectores de Tegucigalpa, Cortés, La Ceiba, Comayagua y La Paz. Según el informe, entre los arrestados figuran seis presuntos integrantes de la MS-13 y uno de la Pandilla 18, además de una persona contra quien se ejecutó una orden de captura por el supuesto delito de abuso de autoridad.