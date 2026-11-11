Tres rangos, dos pandillas y varias capturas: el golpe contra la 18 y la MS-13 en TGU

Al menos 38 personas fueron capturadas en las últimas horas por su presunta participación en delitos como asociación terrorista, asesinato y otros hechos graves, según informes de la Policía Nacional, en medio del operativo "70 Días de Guerra" contra el crimen organizado.
Entre los resultados reportados destaca la captura de cinco presuntos integrantes de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), durante operaciones ejecutadas por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) en diferentes sectores de Tegucigalpa y zonas aledañas.
Los arrestos se realizaron mediante acciones de inteligencia e investigación desarrolladas como parte del Plan Escudo de Honduras, con la participación de la Daet, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).
De acuerdo con el reporte policial, cuatro de los detenidos serían integrantes de la Pandilla 18. Se trata de José Alexander Lazo Pineda, alias "El Esporty"; Cristopher Josep Godoy Oseguera, alias "Joshy"; Angery Janixa Benítez Rodríguez, alias "Lironeta", y Miriam Daniel Díaz Zúniga, alias "La Negra".
El quinto detenido fue identificado como Juventino Damel Lagos Ordoñez, alias "Damel", a quien las autoridades señalan como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). La Policía también atribuyó rangos dentro de las estructuras criminales a los cinco sospechosos.
Las capturas se efectuaron en la colonia Rivas, la colonia Villanueva y el municipio de Santa Ana. Según las autoridades, los detenidos son investigados por suponerlos responsables del delito de asociaciones terroristas.
Los videos de los operativos comenzaron a circular en redes sociales y llamaron la atención por la resistencia que opuso una de las mujeres detenidas, quien tenía el cabello teñido de azul al momento de su captura.
A nivel nacional, la Policía reportó otras ocho detenciones en sectores de Tegucigalpa, Cortés, La Ceiba, Comayagua y La Paz. Según el informe, entre los arrestados figuran seis presuntos integrantes de la MS-13 y uno de la Pandilla 18, además de una persona contra quien se ejecutó una orden de captura por el supuesto delito de abuso de autoridad.
En el balance general del Plan Escudo de Honduras, las autoridades contabilizan 262 personas detenidas. De esa cantidad, 156 corresponden a casos relacionados con asociaciones terroristas y 11 a investigaciones por extorsión.
El informe policial también registra el decomiso de 43 armas de fuego y la incautación de 122.62 kilogramos de droga.
Entre las personas detenidas por asociaciones terroristas, 76 serían integrantes de la MS-13, 51 de la Pandilla 18 y 29 del denominado Cártel del Diablo, según las estadísticas oficiales.
Las autoridades señalaron que estos resultados responden a operaciones focalizadas de inteligencia, investigación y despliegue policial contra estructuras criminales, como parte de las acciones contempladas en el Plan Escudo de Honduras y los "70 Días de Guerra".