"Fui un gángster": la increíble historia del pastor ex 18 que ahora teme ser capturado

Aunque todavía tiene tatuajes en la piel, asegura que eso no le frena para dar su mensaje. “Después de ser un gánster ahora soy un pastor de multitudes”, dijo a El Heraldo en 2023. Entró a las pandillas en 1987. Al hablar sobre la gente que llega a su templo, explicó: “Nosotros no somos una iglesia de mareros, nosotros somos una iglesia de matrimonios, de familia, claro, pero nosotros somos una iglesia que hemos entendido que Cristo no solo murió por equis persona, Cristo murió por todos los pecadores, entonces de repente muchas veces las iglesias calificamos ovejas, nosotros no”.