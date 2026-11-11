"Fui un gángster": la increíble historia del pastor ex 18 que ahora teme ser capturado

El caso de Carlos Cerrato es uno más entre las historias de pandilleros que buscaron en la religión un escape del mundo criminal. Cerrato ahora es el pastor de una iglesia en Tegucigalpa, pero ahora ve cercana la posibilidad de que autoridades policiales lleguen a detenerlo por sus tatuajes que son muestra de su pasado.
Cerrato tiene 51 años y fue parte de la pandilla 18. Desde hace más de 16 años se dedica a predicar el evangelio, luego de dejar las calles.Actualmente dirige la iglesia evangélica Pasión por las almas"en Tegucigalpa. En el pasado vivió en Los Ángeles y Nueva York dentro de esas mismas estructuras.
“Me establecí en Los Ángeles, California, y luego me trasladé a Nueva York, donde fui condenado a 48 años de prisión. Posteriormente, me redujeron la condena en 40 años, por lo que estuve preso durante ocho años”, contó en una entrevista en el programa 30-30.
Aunque todavía tiene tatuajes en la piel, asegura que eso no le frena para dar su mensaje. “Después de ser un gánster ahora soy un pastor de multitudes”, dijo a El Heraldo en 2023. Entró a las pandillas en 1987. Al hablar sobre la gente que llega a su templo, explicó: “Nosotros no somos una iglesia de mareros, nosotros somos una iglesia de matrimonios, de familia, claro, pero nosotros somos una iglesia que hemos entendido que Cristo no solo murió por equis persona, Cristo murió por todos los pecadores, entonces de repente muchas veces las iglesias calificamos ovejas, nosotros no”.
“Ya me había ido varias veces, pero la última vez caí preso por 17 asaltos a mano armada, me llevaron a la cárcel en Nueva York”, recordó ante el mismo medio.
“Cuando yo vine acá, bueno, mi familia como que tuvo miedo, claro, yo andaba tatuado y me decían que no andaba con Cristo, pasé siete años como participante en una iglesia y en 2008 Dios me dijo comienza tu ministerio”, añadió.
Hoy en día, el ministerio Pasión por las Almas lleva su labor a 20 cárceles del país, donde visitan seguido a los privados de libertad. El pastor Carlos Cerrato explicó las razones por las que los expandilleros que se han rehabilitado en la iglesia no pueden borrarse los tatuajes de sus cuerpos.
La aclaración la hizo luego de que la policía arrestara a Armando Josué Aguilar Cano, de 27 años, en Comayagüela, y a Douglas Flores Silva, de 35 años, en Tatumbla. Ambos tenían marcas de la pandilla 18. Sobre estas capturas, Cerrato afirmó que los dos detenidos se congregan en la iglesia que él dirige.
En una presentación pública, le preguntaron al pastor por qué las personas que salieron de las maras no se quitan los tatuajes que los identifican, una duda que también tocó los tatuajes que él mismo tiene. Cerrato contestó que en las pandillas hay reglas internas que la gente no conoce. Explicó que borrarse esas marcas se ve como una falta que pone en riesgo de muerte a los exintegrantes y a sus familias.
“Hay códigos que no van a entender aquí, generalmente, si yo me borro los tatuajes, matan a mi familia, y me matan a mí también, porque ese es el código”, manifestó. El religioso dijo que no le gusta andar con esos tatuajes, pero que quitárselos trae consecuencias peligrosas. Señaló que esas marcas quedan como muestra del pasado que vivió y del cambio que tuvo.
“¿Ustedes creen que yo voy a querer andar con esta mancha en el pecho ahora que Jesucristo ya me limpió por dentro?”, dijo. Y agregó: “Si yo me borro esto, pongo en peligro mi familia, hija, hermano y mi pastorado. Este es mi testimonio”.
También habló sobre quienes se hacen una X encima de los tatuajes para demostrar que ya no pertenecen a esos grupos. Explicó que en la calle a esas personas las llaman «pesetas» y que eso aumenta el peligro para sus vidas. El pastor insistió en que borrar la tinta del cuerpo no es algo fácil, pues pone en riesgo la seguridad de su hija, de su hermano y de las personas cercanas, además de afectar su trabajo en la iglesia.