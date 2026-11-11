Nasralla se pronuncia sobre últimas decisiones de Iroshka Elvir en el Congreso

El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, manifestó en las últimas horas que no comparte algunas de las decisiones adoptadas por su esposa, la diputada Iroshka Elvir, en el Congreso Nacional.
Es preciso mencionar que Elvir respaldó recientemente la condecoración con la Gran Cruz Placa de Oro al expresidente de ese instituto político y excandidato presidencial Yani Rosenthal en el Congreso Nacional.
Las declaraciones de Nasralla se producen luego de que Rosenthal sugirió que el expresidenciable debería declinar a su aspiración presidencial y que ambos respalden a un tercer candidato que contribuya a unir al liberalismo.
“Yo creo que él ya a su edad, al igual que como lo estoy haciendo yo, es mejor que juntos apoyemos a un tercer candidato, que sea una persona que una al partido y que permita que el Partido Liberal pueda volver al poder”, expresó Rosenthal al referirse a Nasralla.
En ese contexto, Nasralla, a través de un video en sus redes sociales, manifestó su respeto por el trabajo legislativo de su esposa y defendió su independencia para tomar decisiones, aunque dejó claro que no coincide con todas sus actuaciones dentro del Poder Legislativo.
“Respeto y valoro la labor de mi esposa como diputada del Congreso Nacional, así como su independencia de criterio, decisiones y el ejercicio autónomo de sus responsabilidades, aunque no comparto algunas de sus decisiones”, expresó.
Aunque no mencionó directamente a Rosenthal al referirse a las decisiones de Elvir, sus declaraciones se producen después del reconocimiento otorgado al dirigente liberal.
Nasralla hizo referencia a su trayectoria personal y política, asegurando que durante más de siete décadas ha conducido su vida con honestidad y rectitud, además de reiterar su postura contra la corrupción.
“Durante más de 70 años, quien les habla, Salvador Nasralla, he conducido mi vida nacional e internacionalmente con honestidad y rectitud. Creo profundamente en la libertad, en la democracia y en el papel fundamental de la mujer en la vida política y social de Honduras”, manifestó.
Por otra parte, se refirió a las investigaciones y procedimientos que, según indicó, se han promovido en su contra. Aseguró que está dispuesto a enfrentar cualquier proceso y pidió que las indagaciones continúen conforme corresponda.
“En ese camino también se han promovido investigaciones y procedimientos en mi contra. Los enfrento con absoluta serenidad y firmeza. Continúen todas las investigaciones que correspondan”, sostuvo.
Nasralla también cuestionó lo que considera una utilización política de las instituciones para afectar su proyecto político y aseguró que no permitirá que las investigaciones sean utilizadas con ese propósito.
“No permitiremos que se utilice, como pretenden los corruptos, manipular todo el politizado aparato institucional en mi contra con el único fin de detener nuestro proyecto político. Saben los corruptos que con votos no me van a derrotar”, afirmó.
Reiteró que no está dispuesto a negociar sus convicciones y aseguró que continuará defendiendo sus principios y su postura contra la corrupción.
“Nunca estuve ni estaré dispuesto a negociar mis principios ni mi conciencia”, concluyó Nasralla, quien ya ha anunciado su precandidatura presidencial para el proceso electoral de 2029.