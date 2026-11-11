Afectados por Koriun buscan solución en el Congreso Móvil de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés. Representantes de los afectados por Koriun Inversiones llegaron este miércoles a las instalaciones donde se desarrolla el Congreso Nacional Móvil, en San Pedro Sula, con el propósito de reunirse con el presidente del Poder Legislativo y solicitar una solución para las familias que perdieron sus ahorros en la empresa. Arturo Funes, integrante de la directiva de los afectados, confirmó que tenían prevista una reunión con Tomás Zambrano, titular del Congreso Nacional, a las 9:00 de la mañana. Aunque el encuentro sufrió un retraso, aseguró que esperaban ingresar en los siguientes minutos para exponer sus peticiones.

Funes explicó que una de las propuestas que llevan es que, mediante un decreto legislativo, se pueda encontrar una salida a la situación que enfrentan los afectados. También pidió que se exploren otros mecanismos que permitan dar respuesta a las familias.

“Yo creo que hay muchas formas de que se puede ayudar al pueblo, a este pueblo afectado que durante año y medio ha estado en las calles, ha estado buscando el diálogo”, expresó el representante. El directivo aseguró que los afectados también recurrieron a la vía legal y presentaron un recurso de amparo ante la Corte. Según dijo, esperan que las autoridades encuentren una solución pronta al caso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre la cantidad de personas perjudicadas, Funes afirmó que solo en Choloma, Cortés, se contabilizan alrededor de 16,500 afectados, mientras que a nivel nacional estimó que son unas 35,000 familias. Agregó que, debido a que algunos contratos incluían entre cinco y 10 personas, el número de perjudicados podría alcanzar entre 100,000 y 150,000. El representante también aseguró que el monto involucrado asciende a unos 8,000 millones de lempiras. Según manifestó, Choloma concentra la mayor cantidad de personas afectadas por las operaciones de Koriun.

Funes señaló que esperan que la reunión con el presidente del Congreso permita establecer mecanismos para responder a las familias. Además, consideró necesario deducir responsabilidades por las actuaciones de las autoridades durante la intervención de la empresa. “En realidad, fue una mala experiencia, sobre todo la mala intervención que hicieron las autoridades a la hora de intervenir”, manifestó. También insistió en que los afectados buscan justicia y que se investigue a todas las personas que pudieran tener responsabilidad. La reunión en San Pedro Sula se desarrolla mientras en Tegucigalpa avanza otra diligencia relacionada con el caso. El exgerente de Koriun, Iván Velásquez, comparece ante las autoridades bajo la modalidad de prueba anticipada, en calidad de testigo protegido del Ministerio Público, dentro de una nueva línea de investigación sobre posibles vinculaciones de otras personas con la empresa.

Antecedentes del caso Koriun

Koriun Inversiones comenzó a operar en Honduras en 2018, inicialmente desde una vivienda en San Pedro Sula. Con el paso de los años extendió sus actividades a siete departamentos y llegó a captar a más de 35,000 inversionistas, según los antecedentes del caso.

El 23 de abril de 2025, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) intervinieron las instalaciones de Koriun en Choloma y San Pedro Sula, como parte de las investigaciones por la presunta captación irregular de dinero. Por este caso, Iván Velásquez fue acusado de los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso prohibido y permitido, además de desobediencia. En el proceso también figuran su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, y otros administradores vinculados con las operaciones de la empresa.