  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

¿Quién permitió operar a Koriun? Zambrano exige investigar a exfuncionarios

El congresista afirmó que “tienen que llegar a los responsables, a los que coordinaron, autorizaron y permitieron que estafaran a miles de familias hondureñas”

Últimos Videos