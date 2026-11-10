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Tomás Zambrano anuncia inversión millonaria para San Pedro Sula
El presidente del Congreso Nacional se hizo presente en el Gimnasio Municipal de SPS y se refirió a las inversiones previstas para 2027-2028.
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Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 14:11
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