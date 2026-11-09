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Guardias de seguridad asignados al IHSS reclaman dos meses de salario atrasado a empresa privada.

Guardias denuncian casi dos meses sin salario, largas jornadas y falta de derechos laborales; advierten que no volverán a sus puestos hasta recibir el pago.

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