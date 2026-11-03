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Camioneta choca dos carros y conductor huye en Tegucigalpa

El video del momento exacto muestra cómo una camioneta CR-V blanca impacta contra dos vehículos estacionados en una gasolinera UNO, cerca de Portal del Bosque, en Tegucigalpa.

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